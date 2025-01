Hakan Calhanoglu è entrato nella lista degli infortunati di casa Inter dopo la Supercoppa di Riyadh. E per qualche ora ci sono stati timori anche per il difensore olandese Stefan de Vrij, che ha dovuto abbandonare la contesa col Milan, rimpiazzato da Matteo Darmian. Ma gli ultimi aggiornamenti offerti da Calciomercato.com fanno tirare un sospiro di sollievo: il tecnico Simone Inzaghi ha parlato di un problema al flessore, ma in realtà l'olandese era più semplicemente alle prese con dei crampi.

C'è però un'altra situazione da monitorare: è quella di Yann Bisseck, uscito dal campo non al meglio. Alla ripresa dei lavori in vista della trasferta di Venezia andranno poi valutate le condizioni di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard.

