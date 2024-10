Nell'ultimo aggiornamento settimanale dell'osservatorio calcistico CIES, che ha elencato i primi 100 club al mondo per valore della rosa, figurano anche le valutazioni dei singoli giocatori. Per quanto concerne la Serie A, è il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, il calciatore che vale di più con una stima tra i 95 e i 120 milioni di euro. Segue a distanza Rafael Leao del Milan, che secondo il CIES vale tra i 69 e gli 88 milioni. Terzo posto per Khvicha Kvaratskhelia, il cui valore è stimato dai 67 agli 84 milioni di euro. Va aggiunto che le valutazioni di mercato sono calcolate sulla base di un modello sviluppato esclusivamente dal CIES. Di seguito l'elenco dei giocatori che valgono di più per ogni squadra di Serie A:

Inter: Lautaro Martinez. Valore di mercato: 95/120 milioni di euro.

Milan: Rafael Leao. Valore di mercato: 69/88 milioni di euro.

Napoli: Khvicha Kvaratskhelia. Valore di mercato: 67/84 milioni di euro.

Atalanta: Giorgio Scalvini. Valore di mercato: 61/78 milioni di euro.

Roma: Artem Dovbky. Valore di mercato: 56/73 milioni di euro.

Juventus: Kenan Yildiz. Valore di mercato: 52/66 milioni di euro.

Fiorentina: Lucas Beltran. Valore di mercato: 34/49 milioni di euro.

Lazio: Mateo Guendouzi. Valore di mercato: 34/48 milioni di euro.

Genoa: Fabio Miretti. Valore di mercato: 30/43 milioni di euro.

Bologna: Santiago Castro. Valore di mercato: 29/40 milioni di euro.

Torino: Ivan Ilic. Valore di mercato: 27/38 milioni di euro.

Empoli: Lorenzo Colombo. Valore di mercato: 18/24 milioni di euro.

Udinese: Lorenzo Lucca. Valore di mercato: 17/23 milioni di euro.

Lecce: Nikola Krstovic. Valore di mercato: 16/22 milioni di euro.

Hellas Verona: Tomas Suslov. Valore di mercato: 16/21 milioni di euro.