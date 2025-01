Qual è lo stato di salute della Serie A a livello economico? Dall’analisi effettuata dal sito Calcio e Finanza tramite i dati raccolti ed elaborati sui bilanci dei club che hanno preso parte al massimo campionato di calcio italiano dal 2016/17, emerge un quadro in miglioramento: il risultato netto aggregato della Serie A nel 2023/2024 è stato negativo per 369,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto al rosso di 441 milioni del 2022/2023; un risultato che si avvicina al risultato della stagione 2018/2019, l’ultima prima delle restrizioni pandemiche, in cui la perdita aggregata era stata di 280 milioni di euro. Tra le squadre in Serie A nel 2023/24, sette hanno chiuso il proprio bilancio in utile e tredici in rosso: nel 2022/23 erano state sei le società a chiudere l’esercizio con un utile e quattordici in perdita.

Dati su cui impatta in maniera significativa anche la crescita del fatturato. I ricavi aggregati dei 20 club di Serie A nella stagione 2023/24 hanno raggiunto quota 3,8 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 3,5 miliardi del 2022/23: trend in confortante crescita, visto che è stato superato il record fissato solo la scorsa stagione. La voce più corposa è quella relativa ai diritti televisivi, pari a 1,47 miliardi di euro (39% del totale dei ricavi), valore rimasto stabile rispetto al 2022/23. A seguire troviamo i ricavi commerciali, pari a seguiti dai ricavi commerciali, pari a 814 milioni di euro (21% del totale), in crescita di circa l’8% rispetto alla stagione precedente, e i ricavi per la gestione calciatori, pari a 780 milioni di euro (in crescita del 12% rispetto al 2022/23), con il mercato che ha rappresentato così circa il 21% delle voci di entrate per i club.

