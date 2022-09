"La mossa di Steven darà serenità all'ambiente, anche se il numero uno nerazzurro inietterà liquidità utilizzando un’altra parte di soldi in arrivo da Oaktree. La società statunitense naturalmente segue il dossier Inter con molta attenzione perché si potrebbe ritrovare proprietaria del club se la famiglia Zhang non estinguerà il debito da 291 milioni firmato 15 mesi fa. Possibile? Fonti vicine al presidente assicurano che non accadrà mai - riferisce il Corsport -. Per scongiurare il pericolo, intanto, è aperta la ricerca di un partner che sostituisca LionRock, socio di minoranza che non parteciperà alla ricapitalizzazione, ma che non sarà diluito per un patto parasociale tra azionisti".



Secondo il quotidiano romano, sabato contro la Roma i tifosi nerazzurri esporranno uno striscione contro la proprietà, sperando nell'addio di Zhang. Zhang che però, dal canto suo, non pare intenzionato ad abbandonare la nave. "Entro il 30 giugno però si aspetta una cessione di rilievo, magari quella di Dumfries, inseguito dai Blues, o quella di Skriniar, che però senza rinnovo a gennaio sarebbe deprezzato", si legge.