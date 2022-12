Dzeko e Lukaku in campo dal 1', Lautaro arma da giocare a gara in corso. È questa, stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, l'idea di Inzaghi per Inter-Napoli, big match del 4 gennaio. La grande novità è rappresentata dal probabile rilancio da titolare di Big Rom, con l'ultima volta in campo dall'inizio che risale al lontano 26 agosto prima della lunga agonia legata agli infortuni. "Era la serata del primo scontro diretto stagionale, quello dell’Olimpico contro la Lazio, quando il belga giocava per l'ultima volta dall'inizio" ricorda il quotidiano romano, che nel suo pezzo aggiorna anche sul recupero di Joaquin Correa: il Tucu "è pienamente recuperato dopo lo smacco di un Mondiale saltato all’ultimo momento per infortunio", la chiosa.