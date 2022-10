Correa a grosso rischio per il Sassuolo. Secondo il Corriere dello Sport , il problema al ginocchio non è particolarmente grave, sostanzialmente si tratta di una contusione, ma a oggi sembra improbabile che possa essere a disposizione per il match di sabato.

"La conseguenza è che Inzaghi si ritrova ora con soli due attaccanti: Lautaro e Dzeko. Con il primo che avrebbe un gran bisogno di tirare il fiato - si legge -. Forse avrebbe bisogno di ritrovare al suo fianco Lukaku. Ma, anche a questo proposito, il Toro dovrà attendere. Già assodato il forfeit con il Sassuolo, non sono molte le speranze che Big Rom recuperi per la trasferta al Camp Nou. Ad oggi, le possibilità riguardano al massimo un posto in panchina".

Per il resto, De Vrij, Dimarco e Darmian, tutti usciti nel finale doloranti, stanno tutti bene: solo crampi. Per sabato si candidano Gosens e Asllani. E occhio al portiere: "Inzaghi ha evitato di sciogliere le riserve, ma la sensazione è che Onana stia guadagnando posizioni per trovare spazio pure in campionato", svela il CdS.