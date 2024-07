Prima la Coppa America, poi il mercato. Per Valentin Carboni il momento è esaltante e sul talento argentino ci sono soprattutto gli occhi del Marsiglia. Sulla panchina dei francesi è arrivato De Zerbi che stravede per il campioncino dell'Inter.

Il Corriere dello Sport si domanda se la visita di ieri in sede di Crnjar, agente di De Zerbi, non sia stata utile proprio per parlare con Ausilio del 19enne argentino. Oltre che di Leoni, difensore classe 2026 della Sampdoria, gestito dal fratello Giacomo.

In casa nerazzurra resiste il dilemma: cedere Carboni subito (oggi la cifra si avvicina ai 40 milioni, cifra poi utile per l'assalto a Gudmundsson) oppure se mandarlo ancora in prestito, magari con diritto di riscatto e controriscatto, in modo da mantenere il controllo del giocatore. Siamo al bivio.