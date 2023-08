Si continua a monitorare la situazione di Francesco Acerbi, ad Appiano Gentile, dove l'Inter lavora per farsi trovare pronta all'avvio del campionato. Il giocatore, spiega il Corriere dello Sport, è in via di guarigione, salterà l'amichevole di domenica contro l'Egnatia ma Inzaghi spera di averlo al 100% già contro il Monza.

Un altro centrale verrà comunque preso sul mercato. Secondo il quotidiano, in lizza ci sono Toloi, Palomino, Tanganga e Demiral.