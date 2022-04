E allora scatta l'allarme per i club nostrani. Tra le big, chi sta meglio è l' Atalanta , che però quest'anno rischia di restare fuori dalla Champions. Ottimismo per il Milan , mentre buio per tutte le altre. "Che dire di Inter e Juve oggi rispettivamente al 105 e 107 per cento? Del Napoli , che viaggia sul 114%, e della Roma che sfonda ogni limite arrivando al 131%?", si legge sul quotidiano romano.

Da ieri è ufficiale: rottamato il vecchio FFP, la UEFA ha presentato le nuove regole di sostenibilità finanziaria per i club europei. Nuovi paletti per contenere i costi e limitare al massimo i rischi in un sistema calcio da risanare. C'è il limite del costo della rosa che non potrà superare il 70% dei ricavi (90% dal 2023-24 poi 80% l’anno successivo prima di arrivare a regime), ma bisognerà capire cosa si intenderà per ricavi. Se lo domanda il Corriere dello Sport : "Se, ad esempio, vi saranno comprese le plusvalenze o solamente i ricavi operativi (botteghino, ricavi commerciali e diritti televisivi)".

"Va bene che in molti casi il costo della rosa del 2020/21 risulta viziato dallo spostamento di parte delle retribuzioni della stagione precedente (quella sospesa per il Covid) a luglio e agosto 2020, ma anche i ricavi hanno beneficiato (un po’ per tutti) dello spostamento in avanti dei diritti TV di Uefa e Serie A. Gli ammortamenti sono invece quelli che sono, senza elementi di distorsione della dinamica contabile - spiega il Corsport -. Qualcuno beneficerà della riduzione di stipendi e monte ingaggi: ad esempio l’Inter, che già quest’anno avrà un costo complessivo alleggerito delle cessioni eccellenti (Hakimi e Lukaku), ma la Juve a gennaio non ha lavorato molto in questa direzione. L’Inter dovrebbe superare il muro dei 400 milioni di ricavi grazie ai 90 di plusvalenza che sono però ricavi straordinari e non ripetibili. Difficile costruire un modello di sostenibilità sulla capacità di cedere ogni anno calciatori importanti a cifre notevoli".

Insomma, servirà una volta per tutte crescere come sistema e non adagiarsi su picchi estemporanei e illusori.