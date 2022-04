Tanto mercato in chiave Inter oggi sulle pagine dei quotidiani sportivi. Non solo in entrata: i nerazzurri stanno ragionando anche su qualche colpo in uscita. E l'occhio cade ovviamente sulla posizione di Lautaro Martinez , ritenuto in bilico a ogni sessione di mercato estiva.

Piero Ausilio - secondo il Corriere dello Sport - si trova in queste ore a Madrid: ieri era al Bernabeu per Real-Chelsea, mentre oggi sarà al Wanda Metropolitano per Atletico-City. Una full-immersion di gran calcio che però potrebbe diventare anche un'occasione per discussioni di mercato. "Dalla sponda colchoneros fanno sapere che l'interesse di Simeone per Lautaro c'è ancora. Il problema è relativo al prezzo: rispetto alla clausola rescissoria presente nel vecchio contratto (111 milioni), si è abbassato e adesso è intorno ai 70-80 milioni. Comunque tanti per l'Atletico - spiega il quotidiano romano -. Magari si farà avanti qualche società della Premier, campionato dove hanno un discreto mercato anche Skriniar, Bastoni e Barella. Saranno le offerte in arrivo a determinare chi sarà sacrificato. Di certo con un solo anno di contratto, e Raiola come agente, sono scarse le speranze di ricavare molti soldi dall'eventuale addio di De Vrij. Ecco perché Ausilio è andato a sondare l'interesse dei vari club. Senza offrire i suoi gioielli, ma con l'obbligo di ascoltare eventuali approcci di possibili compratori". D'altronde, la linea da seguire anche la prossima estate sarà quella dell'autofinanziamento, un percorso reso ancor più obbligato dalle nuove norme UEFA sulla sostenibilità.

