In attesa che il Psg si faccia avanti e muova i primi veri passi per Milan Skriniar, sempre più destinato a trasferirsi all'ombra della Torre Eiffel, il post slovacco sarebbe stato già tracciato. Secondo il Corriere dello Sport per il futuro della difesa, presto orfana del suo più grande pilastro, i nerazzurri avrebbero scelto Djalò. Posto che per poter liberare l'ex Sampdoria subito sono necessari almeno 20 milioni, portare il difensore del Lille a Milano già adesso sarebbe un'impresa titanica per via dei tempi strettissimi per riuscire ad incastrare tutti i tasselli. "È più facile che il vero assalto al centrale portoghese scatti a febbraio, lasciando a Marotta e Ausilio più tempo per trattare. Tenuto conto che il contratto di Djalò è in scadenza nel 2024, i francesi non potranno tirare troppo la corda, altrimenti rischierebbero di vederlo partire senza incassare nemmeno un euro".