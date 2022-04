E in ballo resta sempre il futuro, come scrive il Corriere dello Sport. "A maggio l'ex Sampdoria si siederà al tavolo insieme ai dirigenti per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. L'obiettivo è blindarlo, anche se la situazione finanziaria del club difficilmente permetterà ai dirigenti di dichiarare questo o quel giocatore incedibile. Tradotto: anche in caso di prolungamento, la permanenza di Milan alla Pinetina non sarebbe certa al 100%. Lui comunque vuole restare e la società non intende perderlo. A meno non sia costretta da una proposta... indecente".

Punto su Handanovic: il portiere ha chiesto un biennale, il club ha offerto un anno. E un po' di differenza c'è anche sull'ingaggio. "A Samir sarà data la priorità e al momento non verranno allacciate trattative con portieri potenzialmente a parametro zero già proposti (Ospina e Strakosha)", scrive il Corsport.