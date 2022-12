Il ritorno di Lautaro Martinez. L'argentino oggi si presenterà alla Pinetina avendo rispettato perfettamente i tempi: il Mondiale vinto sarà una carica in più per il Toro, che ha festeggiato a dovere il titolo e che ora è pronto a rituffarsi nel mondo Inter in vista del Napoli. "Difficile che riesca a convincere Inzaghi a farsi dare una maglia da titolare, ma, anche in corsa, Lautaro può essere decisivo - spiega il Corriere dello Sport -. Peraltro, proprio alzandosi dalla panchina, ha firmato il suo primo gol contro il Napoli. Era il 26 dicembre 2018, quindi a metà della sua prima stagione italiana, e a San Siro (dove si giocherà anche il 4 gennaio…) la sfida con i partenopei era bloccata sullo 0-0. Dopo quella prodezza, Lautaro ha rifilato altre tre “sberle” al Napoli".