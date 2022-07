Dopo il ko di Lens, i nerazzurri godranno di 48 di riposo per rivedersi ad Appiano martedì prossimo. La buona notizia arriva dall'infermeria: Skriniar ha ormai messo alle spalle l'infortunio di giugno con la nazionale ed è a buon punto. "Era stata valutata la possibilità di portarlo a Lens, ma Inzaghi ha preferito non rischiare: prima dell'esordio del 13 agosto a Lecce ha altre due amichevoli (sabato a Cesena contro il Lione e sabato 6 agosto a Pescara contro il Villarreal) e dunque, considerando Milan un elemento fondamentale per l'undici titolare (sempre che resti...), ha deciso di non accelerare", spiega il Corriere dello Sport.