L’Inter si attende un’offerta ufficiale da parte del Manchester United per Onana ta sabato e domenica. "È quanto emerso dagli incontri e colloqui che Ausilio ha avuto negli ultimi giorni - conferma il Corriere dello Sport -. Prima in Inghilterra, quindi in casa della controparte, e poi a Ibiza, dove insieme ad altri dirigenti e agenti italiani, è stato ospite della CAA di Trimboli, guarda caso intermediario proprio per l’operazione Onana".

Domani, venerdì, termineranno i contratti dei giocatori in scadenza, tra cui anche quello di De Gea, allo United da ben 11 anni e ormai al passo d'addio. Già rispedita al mittente la prima offerta di 40 milioni per il camerunese: l'Inter ne chiede minimo 60. "Plausibile che, inserendo alcuni bonus, magari non troppo complicati da raggiungere, la cifra si possa abbassare. Ma l’eventuale sconto sarà comunque ridotto - si legge -. L’Inter potrà registrare l’intero ricavato della cessione di Onana come plusvalenza. Ma, soprattutto, l'incasso verrà utilizzato per finanziare il mercato. Servirà un nuovo portiere, ma servirà anche bussare alla porta del Chelsea con una proposta diversa per Lukaku, rispetto al semplice prestito bis: almeno dovrà essere aggiunto un diritto di riscatto, o anche un obbligo condizionato". Confermato l'interesse per Trubin dello Shakhtar Donetsk.