Il Corriere dello Sport insiste: André Onana verso l'addio all'Inter a fine stagione. Sul portiere camerunese Manchester United e Chelsea in prima fila. "Una società che ha necessità di fare cassa è obbligata ad ascoltare qualsiasi offerta. Ragion per cui, qualora dovessero arrivare proposte dai 40 milioni in su, il camerunese svuoterà il suo armadietto alla Pinetina. E, a conferma di tale scenario, l’Inter avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Vicario, estremo difensore dell’Empoli, che in queste due stagioni ha convinto davvero tutti, tanto da superare pure la concorrenza di Carnesecchi", si legge.

Il quotidiano romano, poi, rievoca un precedente raro: l'Inter che cambia portiere dopo appena una stagione. Era accaduto nel 1999/2000 con Peruzzi che lasciò l'eredità a Frey prima dell'arrivo di Toldo.

