Quella appena iniziata è la settimana di Josep Martinez. Secondo il Corriere dello Sport, dopo i decisi passi avanti dei giorni scorsi, l’Inter potrebbe affondare il colpo e chiudere per il portiere spagnolo, individuato per affiancare Sommer e poi per raccoglierne l'eredità nel 2025.

Con la pista Bento ormai considerata abbandonata viste le alte richieste dell'Athletico Paranaense, Martinez è diventato l'obiettivo principale: valutazione complessiva sui 15 milioni bonus compresi. Si lavora soprattutto alla contropartita tecnica da girare al Genoa, mentre con il portiere è già tutto sistemato.

I nomi sul tavolo sono sostanzialmente un paio: Oristanio, non riscattato dal Cagliari ed è il preferito del Genoa, e Satriano, opzione destinata a prendere quota soprattutto se il club rossoblù dovesse cedere Retegui. Secondo il quotidiano romano, l’Inter punta ad ottenere uno sconto attorno ai 6 milioni. Possibile fumata bianca già in settimana.