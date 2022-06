Anche il Corriere dello Sport conferma: già oggi, o al più tardi all’inizio della prossima settimana, i dirigenti di Inter e Chelsea (più l’avvocato Sebastien Ledure), si incontreranno 'virtualmente' per chiudere la trattativa per Romelu Lukaku. In casa nerazzurra c’è grande ottimismo, tanto che è stata avviata la macchina organizzativa per il possibile sbarco-bis di Big Rom già nel corso della prossima settimana. "Già allertata, quindi, la sicurezza che dovrà vigilare sul giocatore al suo arrivo in aeroporto e pure l’Humanitas di Rozzano, la struttura dove si sottoporrà alle visite mediche", scrive il quotidiano romano, aggiungendo che l'affare ha portato a mettere momentaneamente in stand-by Paulo Dybala, per il quale si riprenderà a lavorare con più intensità una volta risolta la questione Lukaku (da chiudere entro il 30 giugno per beneficiare del Decreto Crescita).