E ora che l'arrivo di Palacios è anche ufficiale, la domanda è una: chi resterà fuori dalla lista UEFA? Per il Corriere dello Sport, il dubbio si riduce al duello tra connazionali: da una parte l'ultimo arrivato, dall'altra Correa.

Entro questa sera a mezzanotte va consegnata la lista e l’Inter, non considerando l’infortunato Buchanan (tornerà ad allenarsi a pieno ritmo tra fine ottobre e inizio novembre), sarà comunque obbligata ad un’esclusione. Il Tucu è senza dubbio più pronto, mentre Palacios, che ora è tornato in patria per il visto e che solo domani rientrerà per mettersi a disposizione di Inzaghi, avrà bisogno di ambientarsi. Ma - secondo il quotidiano romano - alla fine prevarrà la necessità di avere due uomini per ruolo, quindi fuori Correa.