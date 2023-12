Anche il Corriere dello Sport conferma la vicinanza tra Inter e Lautaro per il rinnovo dell'argentino. Il quotidiano romano parla di firma imminente del Toro fino al 2028 a 8 milioni a stagione. Un prolungamento che non deriva da una necessità, considerando la scadenza attuale fissata al 2026, ma vista come un premio per tutto quello che l'argentino sta facendo.

Quello di Lautaro non è l'unico rinnovo sul tavolo di Marotta e compagni: si stanno portando avanti anche i discorsi con altri nerazzurri. Entro Natale, ad esempio, potrebbe arrivare la firma di Mkhitaryan, in scadenza a fine stagione. E lo stesso vale per Dimarco (scadenza 2026). Nel prossimo anno, invece, si lavorerà sui contratti di Barella, Dumfries e Darmian: discorsi già avviati con tutti come conferma il CdS.

