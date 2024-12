La Premier League bussa alla porta di Yann Bisseck. Come conferma oggi il Corriere dello Sport, Tottenham e West Ham seguono seriamente il difensore tedesco che tanto sta facendo bene a Milano con la maglia dell'Inter.

Ma c'è un grosso "ma": per far vacillare Marotta, servirebbe un'offerta straordinaria. Secondo il quotidiano romano, parliamo di cifre davvero elevate, considerando che il profilo di Bisseck è ritenuto quello ideale da Oaktree: giovane, potenzialmente top e fondamentale in ottica futura. Il 24enne potrebbe diventare una vera e propria colonna (come altri profili presenti ad Appiano) su cui costruire la squadra di domani.





