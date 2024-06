Come conferma il Corriere dello Sport, l'Inter si è informata con il Bologna sul conto di Ndoye, esterno svizzero prevalentemente d'attacco. Secondo il quotidiano romano, il sondaggio nasce nella prospettiva di un’eventuale sostituzione di Dumfries, che potrebbe essere ceduto in caso (ma non solo) di mancato rinnovo.

La valutazione che ne fa il club felsineo, però, è molto alta: 25 milioni. Decisamente tanti considerando che per l'olandese l'Inter spera di ricavarne una trentina. Strada comunque da tenere presente. Intanto occhio ad Arnautovic: ieri l'agente turco Gardi era in sede nerazzurra e si potrebbe aprire per l'austriaco un'opzione Galatasaray, considerando la possibile partenza di Icardi.