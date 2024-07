Quarto anno alla guida dell'Inter per Simone Inzaghi, che ripartirà da una base di partenza solida, che gli consente di puntare ancora allo scudetto e ad andare avanti nella nuova Champions League.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, l'intenzione è quella di sfruttare il vantaggio accumulato sulle inseguitrici e ripartire di slancio. Proprio la continuità in panchina è il più grande vantaggio: tutte le big hanno cambiato allenatore, ad eccezione della Roma con De Rossi subentrato pochi mesi fa a Mourinho, per cui i nerazzurri potrebbero sfruttare anche il fattore "adattamento" per quanto riguarda gli altri.

E poi ci sono le conferme della rosa. Tutti i big sono rimasti e il mercato è stato praticamente completato con larghissimo anticipo. Un piccolo intoppo sulla tabella di marcia - sottolinea il quotidiano romano - è nato con l’infortunio di Buchanan, per questo motivo manca all’appello un braccetto sinistro, ma poi il canadese tornerà e sarà un’altra risorsa importante per l’intero organico.

Oggi lo stesso Inzaghi sarà in sede per il rinnovo e per una riunione con Marotta e Ausilio, prima della conferenza stampa prevista nel pomeriggio alle 17.