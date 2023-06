Dopo l'epilogo amarissimo di Istanbul, Simone Inzaghi si è preso due-tre giorni di riposo per ricaricare le batterie, poi in settimana si ritufferà a capofitto sul lavoro incontrando i dirigenti per iniziare a pianificare la stagione 2023-24. "Si parlerà di strategie a tutti i livelli, dal mercato fino alle questioni di routine in vista della tournée in Giappone (12 luglio). E sì, si inizierà a parlare anche del prolungamento del contratto oltre il 2024", scrive il Corriere dello Sport.

L'obiettivo del club è riprovarci in Europa, certo, ma è più logico pensare di poter vincere lo scudetto: "Dopo averlo buttato un anno fa, dopo non essere mai stata in corsa quest’anno (pur essendo stata la prima a battere il Napoli in campionato), l’Inter deve tornare a competere per il titolo, provando a sfruttare cosa avviene altrove. Il Milan che ha appena rivoluzionato l’area tecnica, la Juve che ha i suoi problemi, persino il Napoli che difenderà lo scudetto con un altro allenatore. La seconda stella, in definitiva, per superare la dicotomia campionato-coppe, lunga distanza-torneo breve".