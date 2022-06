Per quanto riguarda lo slovacco - secondo il quotidiano romano - il PSG ha già preannunciato un rilancio fino a 70 milioni, mentre i nerazzurri ne chiedono 80. In caso di permanenza, già pronto il rinnovo a 5 milioni più bonus. Per il collega olandese, invece, di rinnovo non si parla (scadenza fra un anno) e questo lo pone tra i cedibili. Perdere, oltre a Skriniar, uno fra Barella, Dumfries e Lautaro sarebbe per Inzaghi un colpo durissimo: per il tecnico nerazzurro, questi tre sono fondamentali e le richieste di Liverpool, Tottenham e Chelsea vanno respinte.

