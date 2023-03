"L'ombra di De Zerbi si è materializzata alle spalle di Inzaghi". Questo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport a proposito della panchina dell'Inter stagione 2023/24. Secondo il quotidiano romano, il nome di Roberto De Zerbi è uno di quelli candidati a prendere il posto dell'attuale allenatore nerazzurro, con il feeling tra il piacentino e il mondo Inter sempre più esile.

Come spiega il Corsport, nulla è stato ancora deciso sul destino del tecnico piacentino, legato all’Inter fino al 2024. "Tuttavia, un addio anticipato è un’ipotesi da non escludere, anzi. Così, almeno in questa fase, si può già identificare un candidato per prendere, eventualmente si suo posto: l'allenatore bresciano, appunto - si legge -. Peraltro, la sensazione è che il mese di aprile, durante il quale la squadra nerazzurra si giocherà sia l’accesso alla semifinale di Champions sia quello alla finale di Coppa Italia, possa essere davvero decisivo".