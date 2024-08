Mancino, giovane e in linea con il diktat di Oaktree che punta a giocatori giovani, futuribili e dal buon potenziale. Nathan Zézé è un profilo che all'Inter piace particolarmente per motivi tecnici e anagrafici, come conferma oggi il Corriere dello Sport. Nei giorni scorsi in Francia hanno parlato di un'offerta nerazzurra di 15 milioni respinta dal Nantes: la richiesta è di 30 milioni. "C'è tempo per trattare: mancano, d'altronde, 20 giorni", chiosa il quotidiano romano.

