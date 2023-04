Simone Inzaghi non è l'unico finito sul banco degli imputati in casa Inter per i pessimi risultati in campionato: come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, il club ha puntato il dito anche sui giocatori, i quali rischiano di subire le conseguenze dell'eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions. Dovendo fare a meno dei ricavi UEFA – salterebbero di fatto una settantina di milioni di euro -, Zhang sarebbe costretto a chiedere ai dirigenti di mettere sul mercato le pedine più pregiate, per poi scegliere chi sacrificare in base alle offerte pervenute. In questo senso, si legge sul quotidiano romano, André Onana ha scavalcato Denzel Dumfries come l'indiziato numero uno per la cessione che sarà in ogni caso necessaria.