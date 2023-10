Questa mattina, ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi valuterà le condizioni generali del gruppo in vista della gara di Champions League di domani contro il Salisburgo. E’ possibile, secondo il Corriere dello Sport, che il tecnico nerazzurro faccia ricorso a un robusto turnover cambiando quattro o cinque elemento rispetto all'11 titolare sceso in campo a Torino. "Come minimo sono previste tre variazioni. Esiste un criterio a cui si riferisce Simone. Chi è stato impiegato 60 minuti o chi è entrato negli ultimi 30, può godere di un vantaggio per entrare nel blocco dei titolari nella partita successiva rispetto a chi ha tenuto il campo sino al novantesimo. Lo staff prepara le tabelle per minutaggio di ogni giocatore" , evidenziano i colleghi del quotidiano romano.

Prima di abbozzare, per deduzione, la probabile formazione: "Davanti a Sommer, Pavard quasi sicuro e Bastoni al rientro. Acerbi e De Vrij si giocano un posto al centro. Fasce: Dumfries a destra, Dimarco in lieve vantaggio su Carlos Augusto. Barella dovrebbe giocare, Frattesi sicuro, Calhanoglu non si discute. Questa volta potrebbe partire Mkhitaryan dalla panchina. Riflessioni su Sanchez, ma Simone è tormentato dal dubbio, potrebbe andare avanti con Lautaro e Thuram, la magnifica coppia".