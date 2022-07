In caso di permanenza di Skriniar, il mercato dell'Inter sarebbe quasi chiuso. Come spiega il Corriere dello Sport, per completare il mosaico resterebbe solo un tassello da incastrare, ossia il difensore in sostituzione di Ranocchia. "Al momento l'Inter aspetta occasioni e non intavola trattative milionarie (Milenkovic e Akanji, tanto per fare due esempi) - si legge -. In compenso nelle ultime 48 ore Marotta, Ausilio e Baccin si sono sentiti proporre almeno una ventina di centrali, nessuno dei quali ha stuzzicato la loro "fantasia" o aveva i presupposti (economici) per essere preso. L'Inter comunque non ha fretta di far arrivare l'ultimo centrale e ora è concentrata a piazzare Sanchez, Pinamonti e Lazaro, senza i quali il monte ingaggi sarà a posto".