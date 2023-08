Oggi è il giorno chiave per capire se il Bayern Monaco darà l'ok alla partenza di Benjamin Pavard direzione Milano o se, in caso contrario, l'Inter si ritroverà costretta ad abbandonare momentaneamente il francese per cambiare obiettivo, con Peer Schuurs primo nome nella lista dei piani B insieme a Giorgio Scalvini (valutato pero 40 milioni dall'Atalanta). Più staccato Japhet Tanganga del Tottenham, sul quale, però, ci sono molti dubbi a livello tecnico.

Anche il Corriere dello Sport parla di fiducia e ottimismo nerazzurro, nonostante le ultime uscite pubbliche di Thomas Tuchel. "Il tedesco si era espresso più o meno negli stessi termini venerdì scorso, creando le prime preoccupazioni all’interno dell’Inter. Preoccupazioni poi rientrare in seguito a un confronto con la dirigenza del Bayern, che aveva dato rassicurazioni, indicando la giornata di oggi come quella giusta per sbloccare la situazione. A questo punto si tratta di capire se, rispetto a quel contatto, sia cambiato qualcosa. Allora, sembrava che il club bavarese avesse scelto Chalobah come sostituto di Pavard. Solo che, su questo fronte, non risultano passi avanti. Tanto più che ora i Blues sono impegnati nell’operazione-Lukaku con la Roma".



A far sperare l'Inter ci sono anche lo 'sciopero' e la 'protesta' messe in atto dal giocatore, che sta pressando per volare a Milano visto anche il contratto in scadenza tra un anno. "Inevitabile chiedersi, allora, che vantaggi potrebbe portare trattenerlo. Tanto più che, con il contratto in scadenza nel 2024, tra un anno farà le valigie senza che nelle casse del Bayern finisca un euro. E tutto lascia credere che finirà in ogni caso all’Inter", chiosa il Corsport.

