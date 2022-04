Grazie alla vittoria sulla Roma, l'Inter è matematicamente in Champions League in vista del prossimo anno. Il che ha già un primo riverbero sui conti: per la Roma è infatti "scattato il bonus da 1,5 milioni pattuito lo scorso agosto quando Dzeko era stato liberato gratuitamente per raggiungere Milano - riporta oggi il Corriere dello Sport -. Un grande colpo di mercato di Marotta, Ausilio e Baccin alla luce dei 17 centri del bosniaco".