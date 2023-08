La rinuncia definitiva a Lazar Samardzic aumenta i margini di manovra dell'Inter per quanto riguarda la ricerca del sesto difensore, nel senso che l’investimento stanziato per il centrocampista potrebbe, almeno in parte, venire destinato al reparto arretrato. In questo scenario, si legge sul Corriere dello Sport, il nome che riacquista vigore dopo settimane di silenzio è quello di Benjamin Pavard, che il club nerazzurro potrebbe prendere in prestito, con diritto o obbligo di riscatto. "Questo significa, tanto per cominciare, che il francese dovrebbe, prima di trasferirsi in nerazzurro, rinnovare formalmente con il Bayern, che in ogni caso tiene alta l’asticella. Il francese, comunque, è il profilo ideale, essendo ancora giovane (27 anni) e avendo un’importante esperienza internazionale. L’Inter ci aveva giù provato a gennaio, nel caso in cui il Psg avesse fatto l’offerta giusta per prendersi subito Skriniar. Ora, invece, ci sarebbe da superare la concorrenza del Manchester United", si legge sul quotidiano romano.

Gli altri nomi sono i soliti che girano da un po': Takehiro Tomiyasu, di cui Mikel Arteta difficilmente si priverà, specialmente dopo il brutto infortunio occorso a Jurrien Timber, e Trevoh Chalobah, ma la pista non appare caldissima. Come del resto si è raffreddata pure quella per Rafael Toloi, che l’Atalanta non vuole cedere.