Cambio in regia per l'Inter, attesa questa sera dalla delicata trasferta di Lecce. La scelta di Inzaghi sarà Piotr Zielinski, pronto a prendere il posto di Kristjan Asllani in attesa del recupero di Hakan Calhanoglu: il turco potrebbe tornare a disposizione mercoledì in Champions per poi tornare titolare nel derby di domenica prossima contro il Milan. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Intanto toccherà al polacco, chiamato a giocare in un ruolo non suo ma che ha già ricoperto in questa stagione. La sua prestazione sarà importante sia a livello tattico che mentale "perché deve scuotersi rispetto a una prima parte di stagione in cui è rimasto sotto i suoi standard mostrati negli anni scorsi nel campionato italiano", scrive il Corsport. La speranza è che l'ex Napoli possa replicare una delle migliori performance stagionali da play, ovvero quella contro la Juventus che lo vide protagonista con una doppietta.

