E' in programma per domani alle 15 una conference call con gli investitori in cui l'Inter comunicherà i dati della semestrale dal 1° luglio al 31 dicembre 2023. Un appuntamento, spiega il Corriere dello Sport, che arriva dopo quello analogo di fine novembre quando era stato registrato un incremento dei ricavi grazie soprattutto alle cessioni di Onana e Brozovic e ai nuovi sponsor.

Domani la novità potrebbe essere una comunicazione riguardo alla questione Oaktree: gli investitori attendono novità sulla possibile decisione di accordarsi per una nuova scadenza rispetto al prestito avuto dal fondo americano.