"E se alla fine fosse Inzaghi a sorprendere tutti in contropiede? Già, perché nei pensieri del tecnico piacentino, ultimamente, è balenata un’idea: dire addio, salutare tutti, prima di ricevere il benservito . Eventualità che in molti già danno per scontata". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport , nel giorno della partita più importante della stagione, quella di Lisbona col Benfica. "Attenzione, non c’è nulla di deciso nella mente del tecnico nerazzurro. È semplicemente un’ipotesi che ha cominciato a “frullare” nella testa di Simone. Certo l’ideale sarebbe farlo dopo aver raggiunto un traguardo importante , in modo da togliersi un'ultima soddisfazione e pure prendersi una sorta di rivincita".

Secondo il racconto del quotidiano romano, Inzaghi è convinto di non meritare tutti quei fucili che si è ritrovato puntati addosso. "O, in ogni caso, di non essere l’unico colpevole per un percorso così deludente in Serie A, a fronte di quello finora eccellente in Champions, di una semifinale di Coppa Italia, con tanto di 1-1 strappato nell'andata in casa della Juventus, e di una Supercoppa in bacheca - si legge -. Le responsabilità, insomma, quelle responsabilità andrebbero quantomeno divise". Per la prossima stagione, i nomi che circolano sono sempre quelli di De Zerbi, Motta e Conte.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!