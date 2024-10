Profili giovani e di talento per l'Inter del futuro. E allora ecco due elementi freschi e che tanto bene stanno facendo in questa stagione con le maglie di Parma e Verona. Secondo il Corriere dello Sport, gli occhi di Marotta e Ausilio sono su Bernabé, centrocampista classe 2001 degli emiliani, e Belahyane, metronomo di qualità degli scaligeri.

Bernabé è nato a Barcellona e nel suo gioco c’è proprio quella matrice di qualità ed eclettismo. Già determinante lo scorso anno per la promozione in Serie A, ora non sta perdendo nemmeno un colpo con i "grandi". Nato trequartista, nella squadra di Pecchia - come sottolinea il quotidiano romano - fa il regista in una mediana a due con Hernani, ma in un centrocampo a 3 potrebbe fare tranquillamente la mezzala.

In tal senso, come detto, i nerazzurri hanno iniziato a monitorare anche Belahyane, gioiello 20enne del Verona e anche lui impiegato da regista. Insomma, si cerca un'alternativa a Calhanoglu nel caso in cui Asllani non dovesse fare lo step in avanti che tutti si augurano a Milano.