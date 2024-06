Il Corriere dello Sport sottolinea: con Martinez, l’Inter avrebbe chiuso l’unico buco rimasto in rosa, ovvero un vice-Sommer che poi possa diventare il numero 1 tra un anno.

E il resto del mercato? Secondo il quotidiano romano, da viale della Liberazione garantiscono che bisognerà attendere le uscite, in particolare quelle in attacco. La pista che porta ad Albert Gudmundsson resta apertissima, ma prima bisognerà sistemare gli esuberi Correa e Arnautovic. Solo così si aprirà in rosa lo spazio per l'islandese.