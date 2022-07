Piccolo allarme in casa Inter per quanto riguarda le condizioni fisiche di Robin Gosens . A lanciarlo è il Corriere dello Sport , che sottolinea il ritardo del tedesco e la fatica nel ritrovare il top della forma. Un percorso reso ancor più complicato dall'affaticamento muscolare che lo costringerà a tornare in gruppo solo nella prossima settimana.

"Potrebbe rientrare comunque nella normalità, ma il tedesco sarà in ogni caso un osservato speciale nei prossimi giorni - si legge -. L’Inter, insomma, vuole capire quale possa essere concretamente il suo apporto. Certo l’eredità dell’ultimo Perisic è difficile da raccogliere, ma, all’Atalanta, Gosens si è imposto come uno dei migliori esterni mancini della Serie A, conquistando pure la nazionale tedesca. Logico che Inzaghi si aspetti di ritrovare quel Gosens. Altrimenti, se emergesse qualche dubbio, non è da escludere un intervento sul mercato per aggiungere un laterale sinistro. E chissà che individuare un profilo di quel genere non sia più semplice della ricerca di un centrale low-cost". In tal caso - secondo il Corsport - Darmian scalerebbe nella rosa dei difensori come braccetto, con Skriniar eventuale vice-De Vrij in caso di necessità.