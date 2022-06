"Alla penultima di campionato, in Juve-Lazio, il saluto organizzato dalla società per l'addio per Chiellini. Per Dybala la festa è stata invece improvvisata, con i compagni che lo hanno portato sotto la curva - ricorda il Corsport -. Lui non ha trattenuto le lacrime. Da lì in poi c'è stata... solo Inter, con la gara benefica giocata a San Siro il 23 maggio, nella quale è stato accolto da Zanetti e dall'ovazione del pubblico, ma soprattutto con i colloqui continui del suo agente con Marotta, a Villa Bellini e nella sede di viale della Liberazione. C'è ancora qualcosa da limare sulle cifre, ma il matrimonio conviene ad entrambe le parti. All'Inter, che acquista a zero (commissioni a parte...) un top player da rilanciare; a Dybala che non ha offerte da top club e che giocherà in Champions e per vincere lo scudetto". Insomma, ci siamo.