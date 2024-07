Programmato il semi-debutto all'Inter per Taremi e Martinez che questo pomeriggio contro il Lugano scenderanno in campo per la prima amichevole stagionale alla Pinetina, dove Simone Inzaghi conta ancora solo una parte di squadra e dove i riflettori di oggi saranno comprensibilmente puntati sul bomber iraniano e sul portiere spagnolo.

"Quando si comincerà a fare sul serio, partiranno come rincalzi, ma oggi la scena sarà tutta loro" si legge sul Corriere dello Sport che poi in ottica Genoa, prima avversaria in campionato ad agosto, dice: "L'ex Porto si candida sin d’ora per una maglia da titolare". Diverso il discorso legato a Martinez che "dovrà attendere di più, con Inzaghi che ha ribadito come il titolare per la prossima stagione sarà ancora Sommer. Il futuro, però, è suo".

L'Inter di oggi sarà lontana da quella che si vedrà in campionato e Champions, e oltre a Taremi a scendere in campo dei componenti della prima squadra saranno soltanto Bisseck, Carlos Augusto e Mkhitaryan. Il resto dell'undici iniziale "sarà composto da esuberi in cerca di sistemazione, come Correa (soprattutto), Vanheusden, Agoume e Satriano, e da qualche giovane, con in prima fila il talento sloveno Topalovic, classe 2006, appena arrivato dal Domzale. Resterà a guardare, invece, Acerbi. Il cui recupero del difensore procede comunque spedito".

La previsione del quotidiano romano è quella che l'Inter di oggi sarà una squadra atleticamente non troppo "guizzante: Inzaghi, infatti, ha caricato molto in questi giorni, con una serie di ripetute sui 1.000 metri che hanno invaso di acido lattico i muscoli dei nerazzurri".

