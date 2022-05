Anche il Corriere dello Sport conferma: l'Inter ieri ha comunicato alla Roma di aver raggiunto un accordo verbale con Henrikh Mkhitaryan. L'intesa, come in tutti questi casi, è subordinata al superamento della visite mediche che, in quanto infortunato, l'armeno non svolgerà immediatamente (ma neppure tra un mese...). Il club giallorosso spera ancora in un ripensamento dell'armeno, ma in casa nerazzurro ormai non ci sono dubbi e considerano Mkhitaryan un nuovo acquisto.