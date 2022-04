Se Brozovic corre spedito verso il rientro, contro la Juventus potrebbe marcare presenza ancora De Vrij. Come conferma il Corriere dello Sport, il problema al polpaccio dell'olandese era più grave e potrebbe volerci qualche giorno in più per rivederlo aggregarsi al gruppo. Ieri - come riferisce il quotidiano - Inzaghi ha provato la difesa con D'Ambrosio, Skriniar e Dimarco (ma all'Allianz Stadium dovrebbe giocare Bastoni, appena rientrato dal ritiro azzurro).