Il nome di Jaka Bijol resta vivo nelle idee di mercato dell'Inter. E ieri le parole di Nani, d.t. dell'Udinese, hanno confermato tutto: "Se un giocatore come lui non rientrasse nei desideri dell'Inter, allora cadrei dalle nuvole - ha detto il dirigente friulano a TV12 -. Questo però non vuol dire che andrà lì. È un giocatore forte che piace alla società nerazzurra, ma non c'è alcuna trattativa. Peraltro, lo stesso Bijol sa, che se vuole andare a giocare in un grande club, è chiamato a fare bene qui con noi".

Mirino puntato sulla prossima stagione, quando ci sarà da decidere sulla situazione di Acerbi e De Vrij: il primo va per i 37 anni e il secondo verso i 33.



