Il Corriere dello Sport aggiorna oggi anche sulla situazione di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, entrambi tornati in anticipo ad Appiano per motivi differenti. Il centrocampista è stato liberato dalla Turchia dopo il leggero stato influenzale: ieri ha svolto soltanto un lavoro differenziato, poi tornerà a lavorare in campo. Nel frattempo starà vicino alla moglie che sta per partorire.

A preoccupare di più è il difensore, bloccato da un risentimento al polpaccio: Bastoni proseguirà con le terapie anche oggi e lunedì, mentre martedì effettuerà nuovi controlli. Secondo il Corsport ci vorrà un miracolo o quasi perché sia a disposizione con la Juventus, mentre è da valutare il recupero per la trasferta a Napoli del 3 dicembre.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!