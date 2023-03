Per il resto spazio a Dumfries e Gosens sulle fasce, con Dimarco e Skriniar che potrebbero al massimo recuperare per la panchina. Le valutazioni sono però da rimandare alla rifinitura. "Più probabile uno stop, anche per non forzare i tempi. Rivedendo i due in campo per un rodaggio contro lo Spezia, aspettando il ritorno degli ottavi col Porto" spiega il Corsport, aggiungendo che le novità di formazione rispetto al ko di Bologna dovrebbero essere tre, una per ruolo: oltre a Dzeko, dovrebbero rivedersi dal 1' anche Acerbi e Barella, con Darmian ancora una volta arretrato in difesa.

