Alex Perez sta per arrivare a Milano per sostenere le visite mediche. Avverrà in questa settimana, secondo il Corriere dello Sport, che proietta il diciottenne oggi al Betis Siviglia ormai a un passo dall'Inter. Il giocatore ha voluto i nerazzurri a tutti i costi.

Arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro. Sarà Inzaghi a valutare se tenerlo in prima squadra o lasciarlo in Primavera.