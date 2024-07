Dopo la visita dell'entourage in sede Inter, avvenuta nella giornata di ieri, Ebenezer Akinsanmiro è sempre più indirizzato verso Genova. "Definito il prestito con diritto di riscatto con il quale il classe 2004, prodotto delle giovanili nerazzurre, si trasferirà alla Sampdoria" si legge sul Corriere dello Sport che poi precisa: "Inserito il controriscatto in favore dell'Inter".

Per un interista che viene, uno che va e il club blucerchiato, prossimo ad accogliere l'ormai ex 14 di Cristian Chivu, saluta Filip Stankovic, portiere di proprietà dell'Inter ma reduce dall'esperienza in prestito proprio al club ligure. Il portiere figlio d'arte cerca una destinazione in prestito, piace al Venezia e al Nantes.

