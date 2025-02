Che ritorno in campo di Francesco Acerbi! Il centrale nerazzurro non giocava dallo scorso Verona-Inter del 23 novembre: nemmeno mezzora dopo essere stato fermo già diverse partite in precedenza per il ko patito in Roma-Inter del 20 ottobre. Una super prestazione contro lo spauracchio Kean che ha confermato ancora una volta il valore del difensore.

Come spiega il Corriere dello Sport, all'orizzonte c'è anche la possibilità del rinnovo, come rivelato ieri dall'agente Pastorello. Un concetto valido sia per Acerbi che per De Vrij: tutti e due sono in scadenza contrattuale, mentre l'olandese nel 2025 ha sempre giocato titolare con l'Inter tra campionato (con tanto di gol nel derby di inizio febbraio), Champions League e Supercoppa Italiana prima di tirare il fiato lunedì contro la Fiorentina.

"In società sono molto contenti di entrambi - ha detto Pastorello ai microfoni di Tmw -. C'è ancora tempo, e credo che una decisione sul futuro sarà presa a fine aprile. Acerbi non ha perso smalto, lo si è visto lunedì al suo rientro in campo. Stefan ha fatto dieci partite una più bella dell'altra, confermandosi su alti livelli. Bisognerà anche tenere conto della questione età e di nuova politica societaria indirizzata agli investimenti sui giovani".