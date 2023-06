Non sarà vuoto lo spazio in mezzo alla maglia dell'Inter nelle ultime due partite della stagione, contro il Torino in campionato e in occasione della finale di Champions League contro il Manchester City. Secondo quanto svelato da Calcio e Finanza, infatti, sulle divise nerazzurre farà capolino il logo di Paramount+, brand che poi dovrebbe rimanere come retrosponsor dalla prossima stagione. Il club milanese, quindi, stando a queste indiscrezioni, è riuscito a trovare in extremis una toppa dopo il pasticcio con Digitalbits, che era scomparso dalle tenute di gioco della prima squadra maschile da Roma-Inter dello scorso 6 maggio.

Ad Appiano Gentile, aggiunge Gazzetta.it, dall'ora di pranzo sono al lavoro per stampare il nuovo marchio sulle maglie che la squadra di Inzaghi indosserà domani all'Olimpico Grande Torino, ma anche a Istanbul perché la società milanese riceverà una deroga dalla UEFA perché non è stata l'unica (l'altra è la Roma) a essere finita in una situazione spiacevole a causa dell'insolvenza di DigitalBits.

